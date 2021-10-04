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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2021 15:27



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
55.065,01 % 0,01630393
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0000357
Bağımsız Denetim Ücreti
6.881,52 % 0,00203752
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
82.313,49 % 0,0243718
Fon Yönetim Ücreti
3.688.128,15 % 1,092
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18.693,93 % 0,005535
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00033076
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.231,01 % 0,00539793
TOPLAM GİDERLER
3.870.550,78 % 1,14601263
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
337.740.674,54 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966416


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Çeyrek 798 816 -0,45  
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Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,01  
B. Petrol 82,81 82,81 1,53  
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