***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri55.065,01 % 0,01630393Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0000357Bağımsız Denetim Ücreti6.881,52 % 0,00203752Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.313,49 % 0,0243718Fon Yönetim Ücreti3.688.128,15 % 1,092Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18.693,93 % 0,005535Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00033076Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.231,01 % 0,00539793TOPLAM GİDERLER3.870.550,78 % 1,14601263DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ337.740.674,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966416BIST