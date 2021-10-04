***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 15:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
93.667,66 % 0,01444427
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
908,07 % 0,00014003
Bağımsız Denetim Ücreti
6.758,56 % 0,00104222
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.802,73 % 0,0106099
Fon Yönetim Ücreti
458.500,17 % 0,07070421
Hisse Senedi Komisyonu
6,84 % 0,00000105
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
262.160,38 % 0,04042712
Vadeli Ters Repo Komisyonu
243.903,1 % 0,03761171
Borsa Para Piyasası Komisyonu
43,85 % 0,00000676
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00017227
Türev Araçlar Komisyonu
50.001,37 % 0,00771059
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.497,65 % 0,00192723
TOPLAM GİDERLER
1.198.367,48 % 0,18479738
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
648.476.451,38 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966418
BIST
15:281.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
15:288,8550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
15:2810,2769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0170
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
15:28501,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,70
|Açılış
|: 501,01
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,14
BIST En Aktif Hisseler15:25
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.566.999
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.551.166
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.137.853
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|171.633.670
|% -10,00
|
|BSOKE
|2,64
|27.015.875
|% -8,97
|
|MARTI
|1,53
|14.944.943
|% -8,93
|
|KARYE
|15,08
|85.023.586
|% -8,61
|
|FORMT
|1,34
|59.829.490
|% -6,29
|
|MAREN
|10,40
|916.226.841
|% 3,48
|
|GARAN
|9,27
|891.368.074
|% 0,54
|
|THYAO
|14,04
|745.164.418
|% 1,23
|
|TUPRS
|118,50
|712.480.092
|% 2,16
|
|SISE
|8,16
|353.508.066
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,01
|131.117.747
|% 3,06
|
|GARAN
|9,27
|891.368.074
|% 0,54
|
|MAREN
|10,40
|916.226.841
|% 3,48
|
|YKBNK
|2,38
|195.387.597
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|83.437.087
|% 0,00
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8510
|8,8537
|% 0,07
|
|Euro
|10,2706
|10,2784
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0222
|12,0824
|% 0,09
|
|Frank
|9,5137
|9,5710
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3530
|2,3648
|% -0,02
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-9,13
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|7,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|3,11
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,51
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,46
|82,46
|1,18
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, PGSUS, TAVHL
-
15:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 06 kaybederek (% -0.17 ) 1, 219
-
15:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KERVN, ALBRK, NUGYO, KNFRT
-
15:39
YEOTK, VBTYZ, ASUZU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:39
MARTI, COSMO, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında