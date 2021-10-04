***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri93.667,66 % 0,01444427Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,00014003Bağımsız Denetim Ücreti6.758,56 % 0,00104222Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68.802,73 % 0,0106099Fon Yönetim Ücreti458.500,17 % 0,07070421Hisse Senedi Komisyonu6,84 % 0,00000105Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu262.160,38 % 0,04042712Vadeli Ters Repo Komisyonu243.903,1 % 0,03761171Borsa Para Piyasası Komisyonu43,85 % 0,00000676Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00017227Türev Araçlar Komisyonu50.001,37 % 0,00771059Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.497,65 % 0,00192723TOPLAM GİDERLER1.198.367,48 % 0,18479738DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ648.476.451,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966418BIST