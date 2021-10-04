***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 15:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
855,02 % 0,02764157
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
908,07 % 0,0293566
Bağımsız Denetim Ücreti
1.857,12 % 0,06003802
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
561,63 % 0,01815669
Fon Yönetim Ücreti
32.384,9 % 1,04695719
Hisse Senedi Komisyonu
1.934,16 % 0,06252861
Tahvil Bono Komisyonu
30,98 % 0,00100154
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.797,17 % 0,05809992
Vadeli Ters Repo Komisyonu
569,05 % 0,01839657
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.389,17 % 0,04490987
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,03611423
Türev Araçlar Komisyonu
10.054,3 % 0,32504104
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.981,72 % 0,22570895
TOPLAM GİDERLER
60.440,39 % 1,95395078
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.093.240,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966420
BIST
15:331.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,22
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
15:338,8559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0087
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
15:3310,2824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0115
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
15:33500,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,10
|Açılış
|: 500,61
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,14
BIST En Aktif Hisseler15:33
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.577.927
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.559.584
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.172.768
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|171.671.626
|% -10,00
|
|KARYE
|14,88
|89.126.672
|% -9,82
|
|SEYKM
|19,73
|16.999.522
|% -9,58
|
|BSOKE
|2,64
|27.167.660
|% -8,97
|
|MARTI
|1,54
|15.308.972
|% -8,33
|
|MAREN
|10,35
|919.509.835
|% 2,99
|
|GARAN
|9,27
|891.495.318
|% 0,54
|
|THYAO
|14,04
|757.199.562
|% 1,23
|
|TUPRS
|118,60
|723.003.477
|% 2,24
|
|SISE
|8,15
|358.753.391
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,00
|146.979.466
|% 2,04
|
|GARAN
|9,27
|891.495.318
|% 0,54
|
|MAREN
|10,35
|919.509.835
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,38
|195.754.217
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|83.545.527
|% 0,00
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8531
|8,8559
|% 0,10
|
|Euro
|10,2728
|10,2824
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,0237
|12,0840
|% 0,10
|
|Frank
|9,5137
|9,5710
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3528
|2,3646
|% -0,03
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-11,89
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.365
|10,00
|
|Tam
|3.300
|3.383
|8,46
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|4,09
|
|Çeyrek
|800
|818
|2,05
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,31
|82,31
|1,03
|