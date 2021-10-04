***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri855,02 % 0,02764157Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,0293566Bağımsız Denetim Ücreti1.857,12 % 0,06003802Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri561,63 % 0,01815669Fon Yönetim Ücreti32.384,9 % 1,04695719Hisse Senedi Komisyonu1.934,16 % 0,06252861Tahvil Bono Komisyonu30,98 % 0,00100154Gecelik Ters Repo Komisyonu1.797,17 % 0,05809992Vadeli Ters Repo Komisyonu569,05 % 0,01839657Borsa Para Piyasası Komisyonu1.389,17 % 0,04490987Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,03611423Türev Araçlar Komisyonu10.054,3 % 0,32504104Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.981,72 % 0,22570895TOPLAM GİDERLER60.440,39 % 1,95395078DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.093.240,15 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966420BIST