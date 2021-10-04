***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 15:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
2.344,78 % 0,02331484
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
908,07 % 0,00902921
Bağımsız Denetim Ücreti
5.662,52 % 0,05630411
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.458,92 % 0,01450647
Fon Yönetim Ücreti
105.292,54 % 1,04695484
Hisse Senedi Komisyonu
844,38 % 0,00839592
Tahvil Bono Komisyonu
105,02 % 0,00104424
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.956,42 % 0,06916974
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.174,08 % 0,02161752
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.319,51 % 0,02306357
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,01110766
Türev Araçlar Komisyonu
6.936,57 % 0,06897237
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.494,36 % 0,08446193
TOPLAM GİDERLER
144.614,27 % 1,43794242
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.057.027,85 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966421
BIST
15:241.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,36
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
15:248,8544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
15:2410,2769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0170
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
15:24501,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,70
|Açılış
|: 500,90
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,14
BIST En Aktif Hisseler15:24
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.576.533
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.551.166
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.168.062
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|171.643.803
|% -10,00
|
|KARYE
|14,95
|86.464.937
|% -9,39
|
|BSOKE
|2,65
|27.052.438
|% -8,62
|
|MARTI
|1,54
|14.957.077
|% -8,33
|
|SEYKM
|20,06
|16.617.503
|% -8,07
|
|MAREN
|10,39
|917.537.784
|% 3,38
|
|GARAN
|9,27
|891.451.570
|% 0,54
|
|THYAO
|14,03
|745.671.864
|% 1,15
|
|TUPRS
|118,60
|715.112.138
|% 2,24
|
|SISE
|8,15
|358.612.610
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,01
|131.430.749
|% 3,06
|
|GARAN
|9,27
|891.451.570
|% 0,54
|
|MAREN
|10,39
|917.537.784
|% 3,38
|
|YKBNK
|2,38
|195.626.603
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|83.509.635
|% 0,70
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8499
|8,8544
|% 0,08
|
|Euro
|10,2715
|10,2769
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0234
|12,0837
|% 0,10
|
|Frank
|9,5145
|9,5719
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3531
|2,3649
|% -0,02
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-10,23
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|7,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|4,42
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|2,14
|
|Çeyrek
|799
|817
|1,08
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|1,11
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 6 kaybederek (% -0.04 ) 1, 489
-
15:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MAREN, GARAN, THYAO
-
15:34XU100
Endeks 1, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 7, 467.00 milyon TL de
-
15:34IHGZT
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 198, 106 adet işlem
-
15:29HURGZ
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 2.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 309, 513 adet işlem