***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.344,78 % 0,02331484Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,00902921Bağımsız Denetim Ücreti5.662,52 % 0,05630411Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.458,92 % 0,01450647Fon Yönetim Ücreti105.292,54 % 1,04695484Hisse Senedi Komisyonu844,38 % 0,00839592Tahvil Bono Komisyonu105,02 % 0,00104424Gecelik Ters Repo Komisyonu6.956,42 % 0,06916974Vadeli Ters Repo Komisyonu2.174,08 % 0,02161752Borsa Para Piyasası Komisyonu2.319,51 % 0,02306357Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,01110766Türev Araçlar Komisyonu6.936,57 % 0,06897237Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.494,36 % 0,08446193TOPLAM GİDERLER144.614,27 % 1,43794242DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.057.027,85 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966421BIST