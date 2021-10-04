***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.408,47 % 0,01388637Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri750,57 % 0,0011078Bağımsız Denetim Ücreti4.337,93 % 0,00640254Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.799,53 % 0,00708383Fon Yönetim Ücreti126.683,5 % 0,18697767Hisse Senedi Komisyonu5.109,59 % 0,00754147Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu882,11 % 0,00130194Vadeli Ters Repo Komisyonu346,55 % 0,00051149Borsa Para Piyasası Komisyonu11.968,1 % 0,01766424Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00164878Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.182,8 % 0,05635565TOPLAM GİDERLER203.586,25 % 0,30048178DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.753.276,68 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966422BIST