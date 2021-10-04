***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.111,25 % 0,01595343Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri750,57 % 0,00084855Bağımsız Denetim Ücreti4.349,26 % 0,00491704Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.715,52 % 0,00759221Fon Yönetim Ücreti165.386,91 % 0,1869777Hisse Senedi Komisyonu14.458,87 % 0,01634643Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.259,31 % 0,00142371Vadeli Ters Repo Komisyonu538,53 % 0,00060883Borsa Para Piyasası Komisyonu8.847,39 % 0,01000239Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00126293Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler78.421,01 % 0,08865865TOPLAM GİDERLER295.955,72 % 0,33459189DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.452.747,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966423BIST