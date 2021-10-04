***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 15:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.045 % 0,01429499
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
750,57 % 0,00152298
Bağımsız Denetim Ücreti
4.310,08 % 0,00874557
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.854,92 % 0,00782201
Fon Yönetim Ücreti
92.148,16 % 0,1869776
Hisse Senedi Komisyonu
6.221,85 % 0,01262474
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
812,72 % 0,00164909
Vadeli Ters Repo Komisyonu
321,59 % 0,00065254
Borsa Para Piyasası Komisyonu
5.756,08 % 0,01167965
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,0022667
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
121.551,08 % 0,24663899
TOPLAM GİDERLER
243.889,15 % 0,49487486
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.282.994,19 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966424
BIST
16:581.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,03
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
16:588,8718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8718
En Düşük
8,8413
16:5810,2846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0093
|Açılış
|: 10,2600
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|Önceki Kapanış
|: 10,2700
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10,3188
En Düşük
10,2548
16:58499,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -4,40
|Açılış
|: 499,31
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|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,51
BIST En Aktif Hisseler16:58
|PKENT
|3.178,00
|7.153.694
|% 9,97
|
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.856.664
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.667.861
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.652.890
|% 9,70
|
|BSOKE
|2,61
|35.895.474
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|38.188.156
|% -10,00
|
|BIOEN
|24,30
|172.247.877
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|19.395.072
|% -9,99
|
|MARTI
|1,52
|18.769.210
|% -9,52
|
|GARAN
|9,25
|1.144.172.800
|% 0,33
|
|MAREN
|9,98
|1.088.592.385
|% -0,70
|
|TUPRS
|119,90
|1.041.236.156
|% 3,36
|
|THYAO
|14,06
|976.593.682
|% 1,37
|
|SISE
|8,13
|424.001.073
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,00
|186.289.156
|% 2,04
|
|GARAN
|9,25
|1.144.172.800
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,37
|259.340.544
|% -0,42
|
|MAREN
|9,98
|1.088.592.385
|% -0,70
|
|THYAO
|14,06
|976.593.682
|% 1,37
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8649
|8,8718
|% 0,28
|
|Euro
|10,2781
|10,2846
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0341
|12,0944
|% 0,19
|
|Frank
|9,5155
|9,5728
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3561
|2,3679
|% 0,11
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-15,55
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,97
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,17
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|1,05
|
|Çeyrek
|798
|817
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,47
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,53
|82,53
|1,25
|
Seans Raporu
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