***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.045 % 0,01429499Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri750,57 % 0,00152298Bağımsız Denetim Ücreti4.310,08 % 0,00874557Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.854,92 % 0,00782201Fon Yönetim Ücreti92.148,16 % 0,1869776Hisse Senedi Komisyonu6.221,85 % 0,01262474Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu812,72 % 0,00164909Vadeli Ters Repo Komisyonu321,59 % 0,00065254Borsa Para Piyasası Komisyonu5.756,08 % 0,01167965Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0022667Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler121.551,08 % 0,24663899TOPLAM GİDERLER243.889,15 % 0,49487486DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.282.994,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966424BIST