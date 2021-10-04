***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.777,76 % 0,01549305Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00105076Bağımsız Denetim Ücreti6.931,03 % 0,06040343Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.254 % 0,01092852Fon Yönetim Ücreti21.454,92 % 0,1869781Hisse Senedi Komisyonu2.352,17 % 0,02049899Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00973545Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.409,17 % 0,56132134TOPLAM GİDERLER99.416,72 % 0,86640965DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.474.562,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966425BIST