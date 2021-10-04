***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 15:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.520,1 % 0,01453827
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00115313
Bağımsız Denetim Ücreti
6.931,03 % 0,06628852
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.260,5 % 0,01205545
Fon Yönetim Ücreti
19.550,04 % 0,186977
Hisse Senedi Komisyonu
3.252,71 % 0,03110899
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,01068397
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
77.332,17 % 0,73960651
TOPLAM GİDERLER
111.084,22 % 1,06241183
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
10.455.853,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966426
BIST
15:501.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,89
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
15:508,8610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0138
|Açılış
|: 8,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
15:5010,2836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0103
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
15:50500,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,02
|Açılış
|: 500,68
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,14
BIST En Aktif Hisseler15:50
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.596.250
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.562.285
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.198.926
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|171.792.009
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|18.388.444
|% -9,99
|
|KARYE
|14,90
|94.324.720
|% -9,70
|
|BSOKE
|2,63
|28.862.716
|% -9,31
|
|MARTI
|1,53
|16.497.121
|% -8,93
|
|MAREN
|10,32
|961.266.047
|% 2,69
|
|GARAN
|9,28
|905.801.289
|% 0,65
|
|TUPRS
|118,90
|805.201.673
|% 2,50
|
|THYAO
|14,05
|804.075.343
|% 1,30
|
|SISE
|8,15
|359.674.583
|% 0,12
|
|SKBNK
|1,01
|147.674.533
|% 3,06
|
|GARAN
|9,28
|905.801.289
|% 0,65
|
|MAREN
|10,32
|961.266.047
|% 2,69
|
|YKBNK
|2,38
|196.873.362
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|84.142.454
|% 0,70
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8588
|8,8610
|% 0,16
|
|Euro
|10,2785
|10,2836
|% -0,10
|
|Sterlin
|12,0354
|12,0958
|% 0,20
|
|Frank
|9,5143
|9,5716
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3540
|2,3658
|% 0,02
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-11,61
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-3,01
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.369
|14,00
|
|Tam
|3.299
|3.383
|8,03
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|3,88
|
|Çeyrek
|800
|818
|1,95
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,51
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|1,30
|