***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.520,1 % 0,01453827Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00115313Bağımsız Denetim Ücreti6.931,03 % 0,06628852Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.260,5 % 0,01205545Fon Yönetim Ücreti19.550,04 % 0,186977Hisse Senedi Komisyonu3.252,71 % 0,03110899Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,01068397Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler77.332,17 % 0,73960651TOPLAM GİDERLER111.084,22 % 1,06241183DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ10.455.853,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966426BIST