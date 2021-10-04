***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.559,26 % 0,01645696Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,00102643Bağımsız Denetim Ücreti4.346,9 % 0,00491349Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.434,27 % 0,0219674Fon Yönetim Ücreti966.078,2 % 1,09200004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6.228,82 % 0,00704071Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00126271Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.874,31 % 0,01455239TOPLAM GİDERLER1.025.546,93 % 1,15922013DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.468.696,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966427BIST