***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri71.457,8 % 0,00985172Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri787,5 % 0,00010857Bağımsız Denetim Ücreti3.923,74 % 0,00054096Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.583,87 % 0,00338932Fon Yönetim Ücreti308.015,3 % 0,04246535Hisse Senedi Komisyonu41.391,12 % 0,0057065Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar420,4 % 0,00005796Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.138,18 % 0,00098412TOPLAM GİDERLER457.717,91 % 0,06310449DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ725.333.318,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966428BIST