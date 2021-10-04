***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.892,88 % 0,00558749Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri787,5 % 0,00152103Bağımsız Denetim Ücreti2.392,74 % 0,00462149Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.200,99 % 0,00231967Fon Yönetim Ücreti14.180,94 % 0,02738994Hisse Senedi Komisyonu567,1 % 0,00109533Tahvil Bono Komisyonu311,99 % 0,0006026Gecelik Ters Repo Komisyonu17.138,4 % 0,03310216Vadeli Ters Repo Komisyonu5.779,28 % 0,01116246Borsa Para Piyasası Komisyonu2.074,73 % 0,00400726Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00056437Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.531,3 % 0,00682057TOPLAM GİDERLER51.150,05 % 0,09879436DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.774.259,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966429BIST