***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.197,77 % 0,00517478Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri787,5 % 0,00127437Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri225,28 % 0,00036456Fon Yönetim Ücreti34.631,59 % 0,05604248Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu16,9 % 0,00002735Vadeli Ters Repo Komisyonu6,95 % 0,00001125Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar228,1 % 0,00036912Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.433,04 % 0,00555551TOPLAM GİDERLER42.527,13 % 0,06881941DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ61.795.254,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966432BIST