***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri198,8 % 0,00498338Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti875,07 % 0,02193566Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122,18 % 0,00306273Fon Yönetim Ücreti15.727,22 % 0,39423927Hisse Senedi Komisyonu1.121,07 % 0,02810222Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7,45 % 0,00018675Vadeli Ters Repo Komisyonu4,1 % 0,00010278Borsa Para Piyasası Komisyonu556,68 % 0,01395448Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar228,1 % 0,00571786Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.117,35 % 0,05307629TOPLAM GİDERLER20.958,02 % 0,52536141DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.989.257,61 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966433BIST