***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri39,38 % 0,00632413Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti875,07 % 0,14052961Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80 % 0,01284739Fon Yönetim Ücreti2.454,65 % 0,39419819Hisse Senedi Komisyonu320,68 % 0,05149878Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3,67 % 0,00058937Vadeli Ters Repo Komisyonu2,21 % 0,00035491Borsa Para Piyasası Komisyonu71,51 % 0,01148396Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar228,1 % 0,03663113Türev Araçlar Komisyonu6,54 % 0,00105027Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.117,35 % 0,34003036TOPLAM GİDERLER6.199,16 % 0,99553812DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ622.694,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966434BIST