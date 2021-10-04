***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri40,56 % 0,00684387Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23,43 % 0,00395345Fon Yönetim Ücreti912,64 % 0,15399393Hisse Senedi Komisyonu155,51 % 0,02623992Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3,02 % 0,00050958Vadeli Ters Repo Komisyonu1,58 % 0,0002666Borsa Para Piyasası Komisyonu38,89 % 0,00656209Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar64,1 % 0,01081589Türev Araçlar Komisyonu2,32 % 0,00039146Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler672,54 % 0,11348076TOPLAM GİDERLER1.914,59 % 0,32305755DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ592.646,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966435BIST