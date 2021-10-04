***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri23.034,38 % 0,00593955Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.785,12 % 0,00123387Fon Yönetim Ücreti61.624,58 % 0,01589027Hisse Senedi Komisyonu12.047,57 % 0,00310654Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu35,44 % 0,00000914Vadeli Ters Repo Komisyonu44,42 % 0,00001145Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar128,2 % 0,00003306Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.751 % 0,00070936TOPLAM GİDERLER104.450,71 % 0,02693324DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ387.813.370,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966436BIST