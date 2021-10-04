***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.910,62 % 0,00907081Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.329,16 % 0,00203981Fon Yönetim Ücreti38.380,67 % 0,05890138Hisse Senedi Komisyonu14.631,76 % 0,02245482Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu467,45 % 0,00071738Vadeli Ters Repo Komisyonu37,51 % 0,00005757Borsa Para Piyasası Komisyonu65,93 % 0,00010118Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00044843Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.404,15 % 0,02977882TOPLAM GİDERLER80.519,45 % 0,12357019DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.160.899,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966437BIST