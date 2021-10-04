***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri674.734,55 % 0,01506363Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000269Bağımsız Denetim Ücreti17.432,76 % 0,00038919Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri915.014,67 % 0,02042794Fon Yönetim Ücreti70.924.133,73 % 1,5834Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu76.465,15 % 0,0017071Gecelik Ters Repo Komisyonu808.038,52 % 0,01803967Vadeli Ters Repo Komisyonu297.800,32 % 0,00664847Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00002494Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.996,85 % 0,00084829TOPLAM GİDERLER73.752.854,22 % 1,64655193DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.479.230.374,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966396BIST