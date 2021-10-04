***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.268,7 % 0,01595345Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00084785Bağımsız Denetim Ücreti4.259,58 % 0,02995328Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.943,31 % 0,01366531Fon Yönetim Ücreti148.884,8 % 1,04695473Hisse Senedi Komisyonu2.294,33 % 0,01613368Tahvil Bono Komisyonu32,89 % 0,00023128Gecelik Ters Repo Komisyonu2.780,46 % 0,01955214Vadeli Ters Repo Komisyonu903,17 % 0,00635107Borsa Para Piyasası Komisyonu2.689,69 % 0,01891384Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00785542Türev Araçlar Komisyonu25.490,05 % 0,17924549Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.236,61 % 0,0790156TOPLAM GİDERLER204.021,26 % 1,43467314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ14.220.748,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966397BIST