***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.399,9 % 0,01461587Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00032635Bağımsız Denetim Ücreti5.685,84 % 0,01538983Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.957,7 % 0,01341897Fon Yönetim Ücreti621.316,82 % 1,68171408Hisse Senedi Komisyonu17.242,51 % 0,04667019Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.500,63 % 0,02030191Vadeli Ters Repo Komisyonu3.391,15 % 0,0091788Borsa Para Piyasası Komisyonu645,83 % 0,00174806Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00302365Türev Araçlar Komisyonu303.685,23 % 0,82198278Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.887,77 % 0,02946985TOPLAM GİDERLER981.951,05 % 2,65784033DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.945.449,2 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966398BIST