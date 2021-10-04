***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.878,92 % 0,01455467Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00022273Bağımsız Denetim Ücreti5.827,88 % 0,0107658Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.863,41 % 0,01267873Fon Yönetim Ücreti809.855,44 % 1,49604005Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu570,93 % 0,00105467Gecelik Ters Repo Komisyonu3.481,58 % 0,0064315Vadeli Ters Repo Komisyonu1.023,04 % 0,00188985Borsa Para Piyasası Komisyonu1.534,92 % 0,00283545Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00206361Türev Araçlar Komisyonu6.740,19 % 0,0124511Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.673,7 % 0,02710662TOPLAM GİDERLER859.687,68 % 1,58809478DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ54.133.272,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966399BIST