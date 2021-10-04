***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri66.243,96 % 0,01443532Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00002627Bağımsız Denetim Ücreti6.160,72 % 0,00134249Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri179.308,66 % 0,03907342Fon Yönetim Ücreti3.445.205,52 % 0,75074999Hisse Senedi Komisyonu476,25 % 0,00010378Tahvil Bono Komisyonu1.668,4 % 0,00036356Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00024343Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.509,72 % 0,00664842TOPLAM GİDERLER3.730.810,9 % 0,81298669DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ458.901.842,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966400BIST