***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri585,61 % 0,01529385Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00314882Bağımsız Denetim Ücreti1.857,12 % 0,04850074Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.293,09 % 0,03377047Fon Yönetim Ücreti41.813,3 % 1,09200051Hisse Senedi Komisyonu989,76 % 0,02584868Tahvil Bono Komisyonu97,35 % 0,0025424Gecelik Ters Repo Komisyonu1.474,97 % 0,03852047Vadeli Ters Repo Komisyonu643,21 % 0,01679814Borsa Para Piyasası Komisyonu355,55 % 0,00928558Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0291743Türev Araçlar Komisyonu1.865,19 % 0,0487115Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.962,14 % 0,20794008TOPLAM GİDERLER60.174,96 % 1,57153554DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.829.054,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966401BIST