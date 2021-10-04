***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri360.222,57 % 0,01550688Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000519Bağımsız Denetim Ücreti12.806,92 % 0,00055131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri416.840,58 % 0,01794417Fon Yönetim Ücreti19.025.252,98 % 0,819Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.972,4 % 0,00064453Gecelik Ters Repo Komisyonu2.089.169,75 % 0,08993468Vadeli Ters Repo Komisyonu719.053,05 % 0,03095383Borsa Para Piyasası Komisyonu86.663,88 % 0,00373071Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00004809Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.782,96 % 0,00123905TOPLAM GİDERLER22.755.002,76 % 0,97955845DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.322.985.707,17 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966402BIST