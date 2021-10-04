***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri185,07 % 0,01088182Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri908,07 % 0,05339309Bağımsız Denetim Ücreti4.832,59 % 0,28414869Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri68,88 % 0,00405004Fon Yönetim Ücreti11.189,51 % 0,65792558Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu679,34 % 0,03994412Vadeli Ters Repo Komisyonu237,38 % 0,01395757Borsa Para Piyasası Komisyonu1.076,42 % 0,0632918Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.119,33 % 0,24221012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.940,2 % 0,46687126TOPLAM GİDERLER31.236,79 % 1,83667409DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.700.725,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966403BIST