***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri11.617,57 % 0,0158085Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00016406Bağımsız Denetim Ücreti5.668,88 % 0,00771387Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.274,74 % 0,00989903Fon Yönetim Ücreti551.721,7 % 0,75075003Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu218,58 % 0,00029743Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12.746,07 % 0,01734409Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.534,91 % 0,0116138TOPLAM GİDERLER597.903,02 % 0,81359082DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.489.400,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966406BIST