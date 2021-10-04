***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri13.807,82 % 0,01525089Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00013317Bağımsız Denetim Ücreti6.277,32 % 0,00693337Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.950,78 % 0,02314037Fon Yönetim Ücreti1.015.861,07 % 1,12202998Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.424,98 % 0,00267842Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00123385Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.380,92 % 0,01588389TOPLAM GİDERLER1.074.940,56 % 1,18728395DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ90.537.782,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966407BIST