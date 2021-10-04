***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
04.10.2021 15:26
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
13.807,82 % 0,01525089
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00013317
Bağımsız Denetim Ücreti
6.277,32 % 0,00693337
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.950,78 % 0,02314037
Fon Yönetim Ücreti
1.015.861,07 % 1,12202998
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.424,98 % 0,00267842
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00123385
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
14.380,92 % 0,01588389
TOPLAM GİDERLER
1.074.940,56 % 1,18728395
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
90.537.782,78 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966407
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,72
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
18:058,8777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0305
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
18:0510,3196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0257
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3330
En Düşük
10,2548
18:05502,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,61
|Açılış
|: 501,95
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|20,90
|943.322
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.049.333
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.759.142
|% 9,92
|
|BALAT
|9,07
|869.795
|% 9,81
|
|ALBRK
|1,81
|96.047.224
|% 9,70
|
|BIOEN
|24,30
|172.703.064
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|39.055.691
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|109.315.789
|% -9,70
|
|MARTI
|1,52
|19.210.939
|% -9,52
|
|BSOKE
|2,64
|46.745.762
|% -8,97
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|TUPRS
|120,90
|1.256.633.740
|% 4,22
|
|THYAO
|14,04
|1.179.952.292
|% 1,23
|
|SISE
|8,10
|559.165.846
|% -0,49
|
|SKBNK
|1,00
|195.868.893
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.506.487.557
|% 0,65
|
|MAREN
|9,66
|1.361.868.417
|% -3,88
|
|YKBNK
|2,37
|318.314.237
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|141.944.054
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8762
|8,8777
|% 0,34
|
|Euro
|10,3069
|10,3196
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,0767
|12,1372
|% 0,54
|
|Frank
|9,5360
|9,5934
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3606
|2,3724
|% 0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-10,95
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|82,57
|82,57
|1,29
|