***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri102.922,5 % 0,01516168Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001776Bağımsız Denetim Ücreti7.780,4 % 0,00114614Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri174.888,26 % 0,02576307Fon Yönetim Ücreti7.412.859,3 % 1,092Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26.950,52 % 0,00397012Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00016456Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.046,34 % 0,00280575TOPLAM GİDERLER7.745.684,99 % 1,14102907DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ678.833.271,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966408BIST