***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri106.063,97 % 0,01537133Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00001747Bağımsız Denetim Ücreti7.511,16 % 0,00108856Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri155.885,38 % 0,0225917Fon Yönetim Ücreti10.643.085,95 % 1,54245Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.635,65 % 0,00125152Gecelik Ters Repo Komisyonu121.606,87 % 0,01762388Vadeli Ters Repo Komisyonu44.040,89 % 0,00638263Borsa Para Piyasası Komisyonu6.707,67 % 0,00097211Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0001619Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.861,31 % 0,00432765TOPLAM GİDERLER11.124.636,52 % 1,61223875DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ690.011.732,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966409BIST