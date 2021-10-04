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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

04.10.2021 15:26



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
408.311,81 % 0,01564916
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,00000462
Bağımsız Denetim Ücreti
11.698,16 % 0,00044835
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
464.829,52 % 0,01781528
Fon Yönetim Ücreti
21.369.031,52 % 0,819
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
13.818,08 % 0,0005296
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.152.465,46 % 0,08249645
Vadeli Ters Repo Komisyonu
729.673,37 % 0,02796582
Borsa Para Piyasası Komisyonu
342.404,52 % 0,01312316
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00004281
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.940,08 % 0,0011475
TOPLAM GİDERLER
25.523.410,19 % 0,97822276
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.609.161.357,03 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966410


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