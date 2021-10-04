***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri408.311,81 % 0,01564916Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,00000462Bağımsız Denetim Ücreti11.698,16 % 0,00044835Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri464.829,52 % 0,01781528Fon Yönetim Ücreti21.369.031,52 % 0,819Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu13.818,08 % 0,0005296Gecelik Ters Repo Komisyonu2.152.465,46 % 0,08249645Vadeli Ters Repo Komisyonu729.673,37 % 0,02796582Borsa Para Piyasası Komisyonu342.404,52 % 0,01312316Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00004281Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.940,08 % 0,0011475TOPLAM GİDERLER25.523.410,19 % 0,97822276DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.609.161.357,03 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966410BIST