***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri95.616,49 % 0,01381447Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri751,11 % 0,00010852Bağımsız Denetim Ücreti5.297,05 % 0,00076531Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.648,58 % 0,00673969Fon Yönetim Ücreti1.294.161,56 % 0,1869777Hisse Senedi Komisyonu18.705,08 % 0,00270247Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu6.146,57 % 0,00088804Vadeli Ters Repo Komisyonu2.511,26 % 0,00036282Borsa Para Piyasası Komisyonu83.361,09 % 0,01204383Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,0001614Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler39.196,46 % 0,00566302TOPLAM GİDERLER1.593.512,35 % 0,23022726DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ692.147.546,94 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966412BIST