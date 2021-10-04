***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.082,01 % 0,00603202Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri764,35 % 0,00426112Fon Yönetim Ücreti10.565,59 % 0,05890136Hisse Senedi Komisyonu385,93 % 0,00215149Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu38,34 % 0,00021374Vadeli Ters Repo Komisyonu15,88 % 0,00008853Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00162897Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler52.037,03 % 0,29009755TOPLAM GİDERLER65.181,33 % 0,36337477DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.937.769,79 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966438BIST