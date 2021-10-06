***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2021 10:42
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2021
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
3.486,56 % 0,0130157
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0004501
Bağımsız Denetim Ücreti
5.645,56 % 0,02107548
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.271,42 % 0,00847945
Fon Yönetim Ücreti
14.625,87 % 0,05459994
Hisse Senedi Komisyonu
466,3 % 0,00174075
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.416,73 % 0,0052888
Vadeli Ters Repo Komisyonu
439,99 % 0,00164253
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.292,95 % 0,00855983
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00417025
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
389.652,43 % 1,4546142
TOPLAM GİDERLER
421.535,48 % 1,57363704
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.787.338,44 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967281
BIST
15:581.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 21,28
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.395
En Düşük
1.385
15:588,8775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
15:5810,2764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
15:58500,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -2,03
|Açılış
|: 500,79
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
500,08
BIST En Aktif Hisseler15:58
|OZBAL
|16,61
|44.711.790
|% 10,00
|
|DOBUR
|29,04
|4.022.444
|% 10,00
|
|BURCE
|23,78
|7.409.662
|% 9,99
|
|MERIT
|17,42
|5.282.021
|% 9,97
|
|SODSN
|24,10
|293.563
|% 9,95
|
|SEYKM
|16,20
|7.082.596
|% -10,00
|
|IDEAS
|47,94
|11.900.745
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|399.722.147
|% -9,96
|
|PAMEL
|48,00
|31.378.486
|% -9,94
|
|KERVN
|0,80
|3.100.277
|% -9,09
|
|PETKM
|6,24
|1.735.129.883
|% 2,30
|
|GARAN
|9,36
|922.328.571
|% 1,52
|
|THYAO
|14,07
|742.210.728
|% 2,63
|
|EREGL
|16,84
|666.237.532
|% 4,27
|
|ASELS
|15,40
|639.990.559
|% 3,84
|
|PETKM
|6,24
|1.735.129.883
|% 2,30
|
|ODAS
|1,45
|158.983.217
|% 2,11
|
|GARAN
|9,36
|922.328.571
|% 1,52
|
|EKGYO
|1,78
|123.953.643
|% 1,14
|
|GLYHO
|1,92
|127.050.476
|% 1,05
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8734
|8,8775
|% 0,08
|
|Euro
|10,2687
|10,2764
|% 0,04
|
|Sterlin
|12,0297
|12,0900
|% 0,11
|
|Frank
|9,5343
|9,5917
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3589
|2,3707
|% 0,00
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-6,29
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|-3,00
|
|Tam
|3.309
|3.392
|-5,30
|
|Yarım
|1.599
|1.641
|-2,56
|
|Çeyrek
|802
|820
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,00
|
|B. Petrol
|80,69
|80,69
|-0,39
|