***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.10.2021AçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri3.486,56 % 0,0130157Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri120,57 % 0,0004501Bağımsız Denetim Ücreti5.645,56 % 0,02107548Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.271,42 % 0,00847945Fon Yönetim Ücreti14.625,87 % 0,05459994Hisse Senedi Komisyonu466,3 % 0,00174075Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.416,73 % 0,0052888Vadeli Ters Repo Komisyonu439,99 % 0,00164253Borsa Para Piyasası Komisyonu2.292,95 % 0,00855983Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.117,1 % 0,00417025Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler389.652,43 % 1,4546142TOPLAM GİDERLER421.535,48 % 1,57363704DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.787.338,44 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967281BIST