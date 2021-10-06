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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.10.2021 10:42



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2021
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.486,56 % 0,0130157
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
120,57 % 0,0004501
Bağımsız Denetim Ücreti
5.645,56 % 0,02107548
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
2.271,42 % 0,00847945
Fon Yönetim Ücreti
14.625,87 % 0,05459994
Hisse Senedi Komisyonu
466,3 % 0,00174075
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.416,73 % 0,0052888
Vadeli Ters Repo Komisyonu
439,99 % 0,00164253
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.292,95 % 0,00855983
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.117,1 % 0,00417025
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
389.652,43 % 1,4546142
TOPLAM GİDERLER
421.535,48 % 1,57363704
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.787.338,44 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967281


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OZBAL 16,61 44.711.790 % 10,00  
DOBUR 29,04 4.022.444 % 10,00  
BURCE 23,78 7.409.662 % 9,99  
MERIT 17,42 5.282.021 % 9,97  
SODSN 24,10 293.563 % 9,95  
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Altın Gr. 502 502 -0,84  
Cumhuriyet 3.328 3.378 -3,00  
Tam 3.309 3.392 -5,30  
Yarım 1.599 1.641 -2,56  
Çeyrek 802 820 -1,28  
Gümüş.Ons 22,57 22,60 -0,04  
Gümüş Gr. 6,46 6,46 0,00  
B. Petrol 80,69 80,69 -0,39  
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