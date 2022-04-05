***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.04.2022 16:21
rkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.408,78 % 0,00228256
TOPLAM GİDERLER
261.237,22 % 0,05728725
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
456.012.836,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015928
BIST
16:192.337
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 25,30
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
16:1914,7269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0483
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7305
En Düşük
14,6627
16:1916,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0407
|Açılış
|: 16,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
16:19915,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,97
|Açılış
|: 915,53
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
917,18
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ULUSE
|150,70
|14.788.074
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.676.778
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.728.048
|% 9,98
|
|ACSEL
|33,98
|50.264.200
|% 9,97
|
|OLMK
|9,30
|15.714.929
|% 9,93
|
|CEOEM
|12,07
|58.305.348
|% -8,49
|
|LIDER
|18,87
|707.491.808
|% -7,95
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|GMTAS
|2,99
|10.462.695
|% -5,08
|
|GRNYO
|2,40
|3.257.321
|% -4,00
|
|THYAO
|34,84
|4.115.488.108
|% 4,12
|
|ASELS
|26,06
|2.814.604.700
|% 2,84
|
|KRDMD
|15,85
|2.599.808.884
|% 0,00
|
|GARAN
|12,60
|2.493.666.624
|% -0,24
|
|SISE
|16,59
|2.253.856.755
|% 1,97
|
|ODAS
|1,90
|779.458.026
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,56
|816.530.364
|% 1,99
|
|YKBNK
|4,24
|1.140.945.381
|% 0,71
|
|GARAN
|12,60
|2.493.666.624
|% -0,24
|
|AKBNK
|7,77
|1.527.427.905
|% 0,65
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7223
|14,7272
|% 0,33
|
|Euro
|16,1467
|16,1555
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,2896
|19,3864
|% 0,45
|
|Frank
|15,8521
|15,9476
|% 0,42
|
|Riyal
|3,9132
|3,9328
|% 0,28
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,20
|
|Altın Gr.
|916
|916
|3,35
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|30,00
|
|Tam
|6.038
|6.189
|30,73
|
|Yarım
|2.918
|2.994
|14,86
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|7,44
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,58
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32SKTAS
Yüzde 5.61 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 938, 928 adet işlem
-
16:31AKMGY
Yüzde 5.44 oranında artışla 53.30 lira fiyatla işlem gören hissede 214, 592 adet işlem
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 55 artarak (% 0.99 ) 2, 101
-
16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OLMK, ARMDA, IDEAS, ULUSE, ACSEL
-
16:30
IDEAS, KAPLM, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında