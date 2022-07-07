***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri491.434,46 % 0,00999704Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000316Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri654.088,81 % 0,01330584Fon Yönetim Ücreti51.606.088,04 % 1,0498Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu144.175,73 % 0,0029329Gecelik Ters Repo Komisyonu413.004,48 % 0,00840157Vadeli Ters Repo Komisyonu164.926,16 % 0,00335502Borsa Para Piyasası Komisyonu128.455,43 % 0,00261311Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00002285Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler43.819,31 % 0,0008914TOPLAM GİDERLER53.647.271,04 % 1,09132289DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.915.801.874,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042767BIST