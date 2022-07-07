***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2022 10:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
7.720,42 % 0,01043511
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00021007
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.393,94 % 0,00864221
Fon Yönetim Ücreti
824.903,59 % 1,11496
Hisse Senedi Komisyonu
33.500,41 % 0,04527998
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.757,63 % 0,00372728
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.023,62 % 0,00138355
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,00151814
Türev Araçlar Komisyonu
19.232,8 % 0,02599553
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.541,98 % 0,0142488
TOPLAM GİDERLER
907.353,01 % 1,22640066
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
73.985.039,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042769
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0326
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0521
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35968,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,57
|Açılış
|: 969,45
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2707
|17,3006
|% 0,19
|
|Euro
|17,5583
|17,6151
|% 0,30
|
|Sterlin
|20,7178
|20,8217
|% 0,16
|
|Frank
|17,6050
|17,7110
|% -0,20
|
|Riyal
|4,5925
|4,6155
|% 0,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,84
|
|Altın Gr.
|969
|969
|3,32
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.489
|6.645
|59,00
|
|Yarım
|3.176
|3.250
|30,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.622
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,28
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,25
|
Seans Raporu
12:35
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17:53
ASUZU, KZBGY, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:53
ISGYO, EKIZ, IZINV değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
KLRHO, MIPAZ, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:38
ISKUR, IZINV, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:23
BALAT, KZBGY, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında