***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.720,42 % 0,01043511Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00021007Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.393,94 % 0,00864221Fon Yönetim Ücreti824.903,59 % 1,11496Hisse Senedi Komisyonu33.500,41 % 0,04527998Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.757,63 % 0,00372728Vadeli Ters Repo Komisyonu1.023,62 % 0,00138355Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00151814Türev Araçlar Komisyonu19.232,8 % 0,02599553Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.541,98 % 0,0142488TOPLAM GİDERLER907.353,01 % 1,22640066DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ73.985.039,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042769BIST