***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.143,71 % 0,01056518Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00020163Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.169,88 % 0,01059914Fon Yönetim Ücreti764.547,29 % 0,99188004Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.995,02 % 0,00388557Gecelik Ters Repo Komisyonu213,78 % 0,00027735Vadeli Ters Repo Komisyonu1,26 % 0,00000163Borsa Para Piyasası Komisyonu4.418,4 % 0,00573218Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00145718Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.460,64 % 0,0213551TOPLAM GİDERLER806.228,6 % 1,045955DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.080.620,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042770BIST