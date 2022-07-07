***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.07.2022 10:32
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
546,42 % 0,01028858
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
155,42 % 0,00292641
Bağımsız Denetim Ücreti
306,8 % 0,00577676
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
722,34 % 0,01360099
Fon Yönetim Ücreti
38.451,16 % 0,72399968
Hisse Senedi Komisyonu
928,82 % 0,01748882
Tahvil Bono Komisyonu
1,62 % 0,0000305
Gecelik Ters Repo Komisyonu
825,14 % 0,01553662
Vadeli Ters Repo Komisyonu
413,01 % 0,0077766
Borsa Para Piyasası Komisyonu
825,51 % 0,01554359
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.123,2 % 0,02114881
Türev Araçlar Komisyonu
4.521,86 % 0,08514243
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.151,43 % 0,17231294
TOPLAM GİDERLER
57.972,73 % 1,09157273
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.310.936,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042772
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0373
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3341
En Düşük
17,1768
12:3517,5941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0311
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6498
En Düşük
17,4369
12:35969,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,05
|Açılış
|: 969,43
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
975,64
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2950
|17,3053
|% 0,22
|
|Euro
|17,5725
|17,5941
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,7179
|20,8218
|% 0,17
|
|Frank
|17,5953
|17,7013
|% -0,25
|
|Riyal
|4,5924
|4,6154
|% 0,22
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|2,71
|
|Altın Gr.
|969
|969
|4,07
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.489
|6.648
|62,00
|
|Yarım
|3.176
|3.252
|32,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.622
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,04
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,45
|
Seans Raporu
12:35
daha fazla
-
17:53
ASUZU, KZBGY, ARMDA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
ISGYO, EKIZ, IZINV değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
KLRHO, MIPAZ, SMRTG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:38
ISKUR, IZINV, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:23
BALAT, KZBGY, KRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında