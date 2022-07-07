***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri546,42 % 0,01028858Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00292641Bağımsız Denetim Ücreti306,8 % 0,00577676Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri722,34 % 0,01360099Fon Yönetim Ücreti38.451,16 % 0,72399968Hisse Senedi Komisyonu928,82 % 0,01748882Tahvil Bono Komisyonu1,62 % 0,0000305Gecelik Ters Repo Komisyonu825,14 % 0,01553662Vadeli Ters Repo Komisyonu413,01 % 0,0077766Borsa Para Piyasası Komisyonu825,51 % 0,01554359Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,02114881Türev Araçlar Komisyonu4.521,86 % 0,08514243Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.151,43 % 0,17231294TOPLAM GİDERLER57.972,73 % 1,09157273DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.310.936,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042772BIST