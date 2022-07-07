***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri339.682,98 % 0,01074729Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000492Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri429.849,55 % 0,01360009Fon Yönetim Ücreti17.162.266,22 % 0,543Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu48.885,41 % 0,00154669Gecelik Ters Repo Komisyonu310.865,71 % 0,00983554Vadeli Ters Repo Komisyonu114.998,34 % 0,00363845Borsa Para Piyasası Komisyonu340.582,96 % 0,01077576Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00003554Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.650,98 % 0,00122289TOPLAM GİDERLER18.787.060,77 % 0,59440716DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.160.638.349,7 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042773BIST