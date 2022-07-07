***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.855,59 % 0,01837866Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00100029Bağımsız Denetim Ücreti2.741,68 % 0,01764553Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.196,36 % 0,09780422Fon Yönetim Ücreti67.776,23 % 0,4362098Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu71,09 % 0,00045754Vadeli Ters Repo Komisyonu64,9 % 0,0004177Borsa Para Piyasası Komisyonu2.803,91 % 0,01804605Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar60.966,85 % 0,39238443Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.162,7 % 0,09115155TOPLAM GİDERLER166.794,73 % 1,07349577DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.537.530,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042774BIST