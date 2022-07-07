***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri7.498,95 % 0,01148407Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00023801Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.201,05 % 0,01868497Fon Yönetim Ücreti23.638,13 % 0,03619999Hisse Senedi Komisyonu5.499,61 % 0,00842223Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.432,86 % 0,00372574Vadeli Ters Repo Komisyonu971,74 % 0,00148815Borsa Para Piyasası Komisyonu2.093,1 % 0,00320542Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.649,2 % 0,01018274Türev Araçlar Komisyonu39.603,19 % 0,06064926Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler324.828,08 % 0,49744935TOPLAM GİDERLER425.571,33 % 0,65172993DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.298.724,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042775BIST