***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









rine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri34.606,23 % 0,01161589Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00005217Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.091,93 % 0,00842233Fon Yönetim Ücreti1.482.904,65 % 0,49775Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar335.225,32 % 0,11252133Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.147,19 % 0,00441297TOPLAM GİDERLER1.891.130,74 % 0,63477468DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ297.921.579 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042777BIST