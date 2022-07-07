***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri63.784,18 % 0,01010677Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002463Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.255,41 % 0,01319204Fon Yönetim Ücreti6.453.978,71 % 1,02265Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.428,45 % 0,0007017Gecelik Ters Repo Komisyonu35.429,49 % 0,0056139Vadeli Ters Repo Komisyonu13.580,89 % 0,00215193Borsa Para Piyasası Komisyonu39.597,36 % 0,00627431Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00017797Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler31.785,95 % 0,00503657TOPLAM GİDERLER6.727.119,06 % 1,06592981DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ631.103.377,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042780BIST