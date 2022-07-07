***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri262.970,42 % 0,01004223Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000594Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri337.493,94 % 0,01288811Fon Yönetim Ücreti14.219.250,3 % 0,543Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.280,49 % 0,00039259Gecelik Ters Repo Komisyonu226.567,69 % 0,00865209Vadeli Ters Repo Komisyonu91.653,41 % 0,00350003Borsa Para Piyasası Komisyonu494.755,63 % 0,01889356Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00004289Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.564,62 % 0,00143451TOPLAM GİDERLER15.681.815,12 % 0,59885194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.618.646.470,92 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042781BIST