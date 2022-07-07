***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri73.193,67 % 0,01041857Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002212Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri102.562,62 % 0,01459902Fon Yönetim Ücreti5.887.419,52 % 0,83803Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.150,73 % 0,00215659Gecelik Ters Repo Komisyonu59.532,25 % 0,00847397Vadeli Ters Repo Komisyonu29.700,2 % 0,0042276Borsa Para Piyasası Komisyonu5.983,51 % 0,00085171Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00015988Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler33.378,72 % 0,00475121TOPLAM GİDERLER6.208.199,84 % 0,88369067DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ702.530.877,52 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042782BIST