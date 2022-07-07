***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri61.700,84 % 0,00985422Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00002482Bağımsız Denetim Ücreti3.198,24 % 0,00051079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.235,17 % 0,00578711Fon Yönetim Ücreti776.201,38 % 0,1239669Hisse Senedi Komisyonu14.835,48 % 0,00236937Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.375,74 % 0,00037943Vadeli Ters Repo Komisyonu1.136,39 % 0,00018149Borsa Para Piyasası Komisyonu39.179,23 % 0,0062573Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00017939Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler188.579,25 % 0,03011794TOPLAM GİDERLER1.124.720,34 % 0,17962876DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ626.135.999,1 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042783BIST