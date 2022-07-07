***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri9.570,75 % 0,01097659Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00017825Bağımsız Denetim Ücreti1.889,95 % 0,00216756Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.427,99 % 0,0062253Fon Yönetim Ücreti108.089,7 % 0,12396687Hisse Senedi Komisyonu3.575,93 % 0,00410119Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu347,4 % 0,00039843Vadeli Ters Repo Komisyonu139,28 % 0,00015974Borsa Para Piyasası Komisyonu7.912,64 % 0,00907492Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00128819Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler56.199,4 % 0,06445447TOPLAM GİDERLER194.431,66 % 0,2229915DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.192.406,86 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042785BIST