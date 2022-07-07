***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri463.705,24 % 0,01019414Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000342Bağımsız Denetim Ücreti4.002,79 % 0,000088Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri133.948,25 % 0,00294473Fon Yönetim Ücreti1.687.811,81 % 0,037105Hisse Senedi Komisyonu8.897,09 % 0,00019559Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu14,35 % 0,00000032Vadeli Ters Repo Komisyonu6,49 % 0,00000014Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00002469Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.100,28 % 0,00052982TOPLAM GİDERLER2.323.764,92 % 0,05108585DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.548.745.128,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042786BIST