***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri325.367,08 % 0,01014169Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri155,42 % 0,00000484Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri414.837,63 % 0,01293048Fon Yönetim Ücreti17.420.607,21 % 0,543Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu69.837,52 % 0,00217683Gecelik Ters Repo Komisyonu347.916,72 % 0,01084456Vadeli Ters Repo Komisyonu151.410,78 % 0,00471947Borsa Para Piyasası Komisyonu408.793,33 % 0,01274208Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.123,2 % 0,00003501Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler37.497,46 % 0,0011688TOPLAM GİDERLER19.177.546,35 % 0,59776376DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.208.214.962,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042788BIST